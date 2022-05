18.05.2022 ( vor 22 Stunden )



Die Unwetterlage startet zwar bereits am Donnerstag, aber so richtig übel wird es erst am Freitag. Es droht eine außergewöhnliche Schwergewitterlage. Die heiße Luft, gepaart mit extremer Feuchtigkeit, macht die Wetterlage so explosiv und gefährlich. 👓 Vollständige Meldung