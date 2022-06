Shina👑✨ In genau einer Woche habe ich mein zwei jähriges YouTube Anniversary. Ich will dafür einen besonderen Stream machen~ vor 37 Sekunden Larissa Schwarz Neue Woche, altes „Problem“: Ich sitze an einer Auftragsarbeit, die ich erst später zeigen kann. Hier also noch mal… https://t.co/H0R1se1nKT vor 1 Minute Jonas Vogt Ich erinnere daran, dass die ÖVP-Generalsekretärin vor einer Woche on record gesagt hat, dass sie die Aufregung auc… https://t.co/K5OQMb2IPy vor 2 Minuten Markus™ ⚓😷 Wie am Sonntag vor einer Woche gefällt mir die Ästhetik des #Tatort|s nicht - Bildgestaltung, Farbgebung, Musikunte… https://t.co/fB817pEq6D vor 2 Minuten Robin RT @julius__boehm: Letzte Woche hat #Lauterbach noch (unsinnigerweise) die Qualität einer Studie mit der Zahl der Probanden belegen wollen,… vor 4 Minuten Birgit Kreiner RT @WiesudennBlu: @utopia235 @MarcoBuschmann Vater meiner Freundin verbrachte die letzten Wochen seines Lebens im KH. Er durfte alle zwei T… vor 4 Minuten