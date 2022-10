"Devil in the White City": Keanu Reeves springt von Rolle in Horror-Serie ab Es hätte seine größte Serienrolle sein können: In dem Grusel-Schocker "The Devil in the White City" sollte Keanu Reeves den Architekten Daniel H. Burnham...

n-tv.de vor 5 Tagen - Welt





Zeilinger knüpft mit Preis an Tradition an Die Auszeichnung des österreichischen Quantenphysikers Anton Zeilinger mit dem Physiknobelpreis hat bei Vertretern von Wissenschaft und Politik für helle...

ORF.at vor 1 Woche - Welt