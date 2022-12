09.12.2022 ( vor 6 Tagen )

Duisburg – Die IG Metall schlägt Alarm : Weil bislang kein Geld für den klimaneutralen Umbau bereitstehe, sei die Zukunft der Hüttenwerke Krupp-Mannesmann (HKM) in Duisburg ungewiss. Scheitert die Einführung der klimaneutralen Stahlproduktion, wäre dies das Ende des zweitgrößten Hüttenwerks Deutschlands mit Tausenden Arbeitsplätzen. 3.100 Mitarbeiter arbeiten allein am Standort Duisburg-Hüttenheim. In der Pflicht sieht die […]Der Beitrag Aus für Industriestandort? IG Metall sieht Stahlwerk gefährdet erschien zuerst auf FTD.DE.