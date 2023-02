Ändere-Dein-Passwort-Tag: Experten haben einen besseren Tipp für Sie

01.02.2023 ( vor 2 Stunden )



Der 1. Februar ist Ändere-Dein-Passwort-Tag. Regelmäßig seine Passwörter zu ändern, war lange Zeit die Empfehlung, um wirklich sicher im Internet unterwegs zu sein. Experten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik sind davon längst abgerückt. Demnach könnte ein Passwort auch jahrelang genutzt werden, wenn es die richtigen Kriterien erfüllt. Im Video erfahren Sie, wie Sie solche Kennwörter erstellen können. 👓 Vollständige Meldung

