16.12.2019



Tausende Mädchen und Frauen aus Deutschland werden jedes Jahr gegen ihren Willen im Ausland verheiratet. Eine solche Hochzeit hat die Polizei in NRW jetzt verhindert. In letzter Sekunde ist eine junge Frau dem Abflug nach Sri Lanka entgangen, wo sie zwangsverheiratet werden sollte. Die 21-Jährige hatte am Düsseldorfer Flughafen schon im Flugzeug Platz genommen, als eine Polizistin sie aufsuchte...