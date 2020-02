09.02.2020 ( vor 1 Woche )



Der "Blaue Autozug Sylt" wird am Montagmorgen nicht fahren. Die Fahrten um 4.30 Uhr ab Niebüll und um 6.00 Uhr ab Westerland entfallen aus Sicherheitsgründen, wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte. Wann der fahrplanmäßige Betrieb wieder aufgenommen werden kann, werde am Montagmorgen entschieden. 👓 Vollständige Meldung