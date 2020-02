17.02.2020 ( vor 1 Woche )

In Bochum haben Jugendliche die Party einer 16-Jährigen überfallen. Die jungen Männer versprühten Pfefferspray und beklauten die Gäste. Sie sollen ein Mädchen sogar sexuell belästigt haben. Unbekannte haben bei einer Geburtstagsfeier in einem Vereinsheim in Bochum randaliert und die Gäste bestohlen. In der Nacht zum Sonntag feierte eine Teenagerin ihren 16. Geburtstag mit rund 50 Gästen. Nach e...