ich bin keine umweltsau ich putz hier nur Wann kommt endlich die Zentralstelle für politische Vollhonks, die das Wort Fachkräfte immer noch ernsthaft in den… https://t.co/muCMfojNUe vor 6 Tagen Aslan Kaplan Bayern: Regierung schafft Zentralstelle für Fachkräfte-Einwanderung - Bayern - Abendzeitung München https://t.co/bJ85VLHx7U vor 6 Tagen Denk_ueber_DICH_nach RT @tinschu_susi: Was ist mit den Merkel - Fachkräften? https://t.co/UzxlMvkdSl vor 6 Tagen susi0601😉💙 Was ist mit den Merkel - Fachkräften? https://t.co/UzxlMvkdSl vor 6 Tagen