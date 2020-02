19.02.2020 ( vor 8 Stunden )



Wegen eines von der AfD verteilten Heftes ermittelt mittlerweile der Staatsschutz – und auch der Landtag beschäftigt sich jetzt mit dem Fall: Er will überprüfen, ob Partei dabei Geld missbräuchlich verwendet hat. Im Fall eines umstrittenen "Malbuchs" der nordrhein-westfälischen AfD-Fraktion will der Wegen eines von der AfD verteilten Heftes ermittelt mittlerweile der Staatsschutz – und auch der Landtag beschäftigt sich jetzt mit dem Fall: Er will überprüfen, ob Partei dabei Geld missbräuchlich verwendet hat. Im Fall eines umstrittenen "Malbuchs" der nordrhein-westfälischen AfD-Fraktion will der 👓 Vollständige Meldung