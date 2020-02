Danilo RT @mopo: Nach Bluttat in Hanau: In Hamburg: Heute Demos gegen rechten Terror https://t.co/xnRGpoapKp https://t.co/NLHCerTOdj vor 1 Stunde Jürgen Klute @LucaMAWille @PaulZiemiak Und: Die Antifa steht gegen Faschismus – im Unterschied zur CDU und zur FDP. Ja, auf Demo… https://t.co/7AS8OAvMl1 vor 2 Stunden Ben Siegler @sibelschick @ulrich_srh @CDU In Berlin gab es zwei Demos, die um den Hermannplatz herum hatte etwa 4000 Leute und… https://t.co/5BGTXaNNEl vor 11 Stunden Sahin RT @redsideNBG: Über tausend Menschen auf Demos gegen rechten Terror in #Nürnberg und #Fürth! Bericht mit Bilderstrecke auf https://t.co/mC… vor 13 Stunden redside.tk Über tausend Menschen auf Demos gegen rechten Terror in #Nürnberg und #Fürth! Bericht mit Bilderstrecke auf… https://t.co/irJgfx8foY vor 13 Stunden Ende Gelände Bonn RT @Ende__Gelaende: In vielen Städten wird gegen rassistische Gewalt und den rechten Terror von #Hanau demonstriert. Kommt mit! #HanauShoot… vor 14 Stunden