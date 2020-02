"Die Stimme des Zorns": Cross' Psycho-Striptease eines Serienkillers Ethan Cross kann Hardcore-Thriller, die "Shepherd"-Reihe ist der Beweis. Nun bekommt der daraus bekannte Protagonist, Serienkiller Francis Ackerman Junior, seine...

n-tv.de vor 5 Tagen - Welt





Bericht von "Save the Children" - 415 Millionen Kinder leben in Gefahr: Was Politik jetzt tun muss, um sie zu schützen Aymen (Name geändert) hatte einen Schutzengel. „Ich habe mit meinen Brüdern Schach gespielt. Dann wurde die Schule nebenan von einer Bombe getroffen. Alles...

Focus Online vor 1 Woche - Politik