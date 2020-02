22.02.2020 ( vor 9 Stunden )

Nach dem Terrorakt in Hanau wird auch die Kritik an der fremdenfeindlichen Rhetorik der AfD lauter. So attestiert SPD-Politiker Stegner der AfD eine demokratiefeindliche Grundhaltung. Nach dem mutmaßlich rassistisch motivierten Anschlag in Hanau mit elf Toten betonen Politiker von CDU, SPD und FDP, dass keine AfD- Funktionäre im Staatsdienst geduldet werden können. "AfD-Funktionäre haben im öffe...