G.P. 1949🇩🇪🇦🇹🇳🇱🌐 @WirtschaftDE 😆😂🤣 🔴SPD-Stegner🔴& Co erinnern sich in ihrer Agitation gg d. 🔵Opposition🔵 an d. Radikalenerlaß v. 197… https://t.co/3TnDpmXI8M vor 4 Stunden G.P. 1949🇩🇪🇦🇹🇳🇱🌐 😆😂🤣 🔴SPD-Stegner🔴 erinnert sich in seiner Agitation gg d. 🔵Opposition🔵 an d. Radikalenerlaß v. 1972 wg LINKS-Radik… https://t.co/EjYfEmzC07 vor 4 Stunden Kaffee☕Jedi 😁 🇩🇪 🇪🇺👍 Stegner: AfD-Funktionäre gehören nicht in den öffentlichen Dienst https://t.co/YbTiZi7g1S via @TOnline_News vor 5 Stunden Michael Wer verbreitet Hass und Hetze in unserem Land? Politiker von der AfD oder doch eher Ralle und Konsorten? https://t.co/Tdrpu3rSjZ vor 5 Stunden