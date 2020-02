Schweigeminute bei Leichtathletik-Titelkämpfen

22.02.2020 ( vor 6 Stunden )

Mit einer Schweigeminute haben die Zuschauer bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten der Opfer von Hanau gedacht. Die rund 3750 Zuschauer in der ausverkauften Leipziger Arena erhoben sich am Samstag von ihren Plätzen. "Hass und Rassismus haben in unserer Gesellschaft keinen Platz"