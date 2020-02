22.02.2020 ( vor 1 Stunde )

Es ist die dritte Vorwahl der US-Demokraten zur Kür eines Präsidentschaftskandidaten, der gegen Donald Trump antreten soll. In Nevada wird wie in Iowa mit dem sogenannten Caucus gewählt. Dort war es zu einem Wahlchaos gekommen. In Nevada hat am Samstag die dritte Präsidentschaftsvorwahl der US-Demokraten begonnen. In dem für die Kasino-Metropole Las Vegas bekannten Wüstenstaat wird ein sogenann...