24.02.2020 ( vor 3 Stunden )

Nach einem vor allem für AfD und FDP spannenden Wahlabend in Hamburg geht es am Montag mit der Auszählung weiter. Die Liberalen, die am Sonntagabend genau bei 5, 0 Prozent lagen, müssen dabei weiter um den Einzug in die Bürgerschaft bangen. Um 8 Uhr beginnt die Auszählung der Kreislisten, nach der da