24.02.2020 ( vor 23 Stunden )



Der Faschingsdienstag in Augsburg bietet vieles. Vor allem sehr viel Außergewöhnliches. Warum in der Fleischhalle auf dem Stadtmarkt wenig los ist. Der Faschingsdienstag in Augsburg bietet vieles. Vor allem sehr viel Außergewöhnliches. Warum in der Fleischhalle auf dem Stadtmarkt wenig los ist. 👓 Vollständige Meldung