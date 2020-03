Drei Sekunden vor Schluss sichern sich Dachaus Handballerinnen einen überraschenden Punkt in Pforzheim. Der Klassenerhalt ist trotzdem noch weit entfernt.

Kaum Schnee und Frost, stattdessen Temperaturen über 15 Grad und Sonne. Auch wenn es noch Winter ist, fühlt es sich wie Frühling an. Das ist nicht für alle...