25.02.2020 ( vor 2 Tagen )

Nachdem in Hessen ein Autofahrer in einen Rosenmontagszug fuhr, ist gegen den Tatverdächtigen Untersuchungshaft angeordnet worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mordversuch und gefährliche Körperverletzung vor. Alle Informationen im Newsblog. Vorfall in Volkmarsen : Alles was wir wissenNEULADEN 19.57 Uhr: Tatverdächtiger kommt in Untersuchungshaft Gegen den Autofahrer, der beim Rosenmontagszu...