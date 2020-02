26.02.2020 ( vor 5 Stunden )

Die Berliner Linksfraktion nominiert die Wissenschaftlerin Ulrike Lembke für die Wahl zur Richterin am Verfassungsgericht von Berlin. Das teilten die Fraktionsvorsitzenden Carola Bluhm und Udo Wolf am Mittwoch mit. Lembke ist Professorin für Öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt