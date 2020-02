27.02.2020 ( vor 4 Stunden )



Karlsruhe (dpa) - Eine Frau mit Kopftuch auf der Richterbank - kann es das geben? Dazu veröffentlicht das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine Entscheidung. (Az. 2 BvR 1333/17) Im konkreten Fall geht es um die Vorschriften für Rechtsreferendarinnen. Geklagt hat eine in Karlsruhe (dpa) - Eine Frau mit Kopftuch auf der Richterbank - kann es das geben? Dazu veröffentlicht das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine Entscheidung. (Az. 2 BvR 1333/17) Im konkreten Fall geht es um die Vorschriften für Rechtsreferendarinnen. Geklagt hat eine in Frankfurt geborene Deuts 👓 Vollständige Meldung