„Covid-19 ist für Kinder nicht schlimmer als eine Grippe“

Quelle: DPA - vor 1 Woche



Wie Kita-Kinder Umweltschutz lernen 01:33 Bremen, 21.02.20: Früh übt sich - so sehen das die Erzieherinnen in einer Bremer Kita. Deswegen versuchen sie, den Kindern die Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu vermitteln und das im Kita-Alltag auch zu leben. O-TON Carola Winters-Garbade, Leiterin der Einrichtung An Smidts Park «Ich...