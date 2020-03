04.03.2020 ( vor 3 Stunden )



Was sind die Lehren aus den Jahren 2015 und 2016? Kein Land kann unbegrenzt Was sind die Lehren aus den Jahren 2015 und 2016? Kein Land kann unbegrenzt Flüchtlinge aufnehmen. Doch diejenigen, die kommen, lassen sich integrieren. Deutschland kann das ziemlich gut. Wieder sind Hunderttausende auf der Flucht. Wieder sammeln sie sich zu tausenden an der Grenze zu Griechenland 👓 Vollständige Meldung