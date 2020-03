05.03.2020 ( vor 1 Woche )



Stark bewölkt und Dauerregen: Das Wetter macht den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Stark bewölkt und Dauerregen: Das Wetter macht den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Donnerstag keine große Freude. Ab dem Vormittag regne es dauerhaft, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Schon am Morgen gebe es für das Saarland und den Süden von Rheinland-Pfalz e 👓 Vollständige Meldung