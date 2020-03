05.03.2020 ( vor 1 Woche )



Weil auch in Bayern Menschen am Coronavirus erkrankt sind, fällt an manchen Orten der Unterricht aus. Welche Weil auch in Bayern Menschen am Coronavirus erkrankt sind, fällt an manchen Orten der Unterricht aus. Welche Schulen betroffen sind, zeigt unser Überblick. 👓 Vollständige Meldung