Fodorné Andrea RT @Tagesspiegel: In #Berlin-#Kreuzberg haben in der Nacht zum Freitag drei Autos gebrannt. Ein Fahrzeug wurde völlig zerstört. https://t.c… vor 1 Stunde rrcom RT @Tagesspiegel: In #Berlin-#Kreuzberg haben in der Nacht zum Freitag drei Autos gebrannt. Ein Fahrzeug wurde völlig zerstört. https://t.c… vor 2 Stunden Tagesspiegel In #Berlin-#Kreuzberg haben in der Nacht zum Freitag drei Autos gebrannt. Ein Fahrzeug wurde völlig zerstört. https://t.co/S32eDPFtbu vor 2 Stunden