Neuer Wolf in Schleswig-Holstein an Westküste unterwegs An der Westküste Schleswig-Holsteins gibt es erneut einen Wolf. Einen entsprechenden Bericht des Radiosenders NDR 1 Welle Nord bestätigte am Samstag ein...

t-online.de vor 5 Stunden - Deutschland Auch berichtet bei • abendblatt.de