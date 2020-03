DerPensionaer741 RT @COMPACTMagazin: Björn #Höcke sieht in Ramelow eine "Schande für Thüringen", derweil ist sich die #LINKE nicht einig, ob Massenerschießu… vor 2 Stunden Hei Schönin RT @COMPACTMagazin: Björn #Höcke sieht in Ramelow eine "Schande für Thüringen", derweil ist sich die #LINKE nicht einig, ob Massenerschießu… vor 3 Stunden RS RT @COMPACTMagazin: Björn #Höcke sieht in Ramelow eine "Schande für Thüringen", derweil ist sich die #LINKE nicht einig, ob Massenerschießu… vor 3 Stunden Poser RT @christ_natterer: Unglaublich was @dieLinke da abzieht. Erst sollen Reiche erschossen werden und jetzt soll das System unterlaufen werde… vor 19 Stunden Thore Landolf RT @christ_natterer: Unglaublich was @dieLinke da abzieht. Erst sollen Reiche erschossen werden und jetzt soll das System unterlaufen werde… vor 1 Tag Hr.Matthes aus Pankow RT @christ_natterer: Unglaublich was @dieLinke da abzieht. Erst sollen Reiche erschossen werden und jetzt soll das System unterlaufen werde… vor 1 Tag