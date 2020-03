08.03.2020 ( vor 2 Tagen )



Norddeutsche Arbeitnehmer haben einen Nachteil: Ihnen stehen deutlich weniger gesetzliche Feiertage zur Verfügung. Dagegen haben Bewohner in einer Region sogar 14 Tage im Jahr frei. In Deutschland gibt es immer mehr Feiertage: In Berlin ist der Weltfrauentag am 8. März seit 2019 ein neuer Feiertag