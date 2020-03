Die Polizei in Hannover hat einen Mann festgenommen, der die Außenspiegel von mindestens 21 Autos abgetreten haben soll. Zeugen hätten den Mann in der Nacht...

Hombrechtikon ZH: Frau stirbt im Spital, Polizei nimmt Mann fest Eine Frau ist am Dienstag schwer verletzt in einer Wohnung in Hombrechtikon ZH aufgefunden worden. Sie starb im Spital. Ein Mann wurde festgenommen.

