Der Entspannende (Frank Hamm) RT @BR24 : Trotz der Empfehlung von #Gesundheitsminister Jens #Spahn , Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern abzusagen, will die Deu… vor 33 Minuten

Amin Houari RT @hessenschau : Trotz Absage-Empfehlung von CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn: Die Deutsche Fußball Liga will die Saison in der Bundeslig… vor 37 Minuten

Ben on Radio RT @Tagesspiegel: #Coronavirus – war da was? Die Fußball-#Bundesliga will die Saison wie geplant zuende spielen. https://t.co/WKl1O3jFKQ vor 58 Minuten