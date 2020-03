09.03.2020 ( vor 3 Stunden )



Menschen in Niedersachsen und Bremen müssen sich auf einen regenreichen Wochenbeginn einstellen. Am Montag startet der Tag wechselnd bewölkt mit Schauern und vereinzelt kurzen Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei elf Grad Celsius und neun Grad auf den Menschen in Niedersachsen und Bremen müssen sich auf einen regenreichen Wochenbeginn einstellen. Am Montag startet der Tag wechselnd bewölkt mit Schauern und vereinzelt kurzen Gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei elf Grad Celsius und neun Grad auf den 👓 Vollständige Meldung