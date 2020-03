PSG gegen Borussia Dortmund ohne Zuschauer.

09.03.2020 ( vor 2 Stunden )



Dortmunds Spiel in der Champions League am Mittwoch bei Paris Saint-Germain wird wegen der Covid-19-Epidemie ohne Borussia Dortmunds Spiel in der Champions League am Mittwoch bei Paris Saint-Germain wird wegen der Covid-19-Epidemie ohne Zuschauer stattfinden. 👓 Vollständige Meldung