12.03.2020 ( vor 5 Stunden )



Die Beratungen der Agrar- und Umweltminister der Länder mit dem Bund zur Düngeverordnung am Donnerstag in Berlin sind aus niedersächsischer Sicht enttäuschend... Die Beratungen der Agrar- und Umweltminister der Länder mit dem Bund zur Düngeverordnung am Donnerstag in Berlin sind aus niedersächsischer Sicht enttäuschend... 👓 Vollständige Meldung