15.03.2020 ( vor 13 Stunden )



Bei der Eindämmung des Coronavirus trifft Österreich eine neue Maßnahme: Bundeskanzler Kurz kündigt ein Versammlungsverbot an. Mit wenigen Ausnahmen. Alle Infos im Newsblog. Auch in Spanien und Frankreich ist das öffentliche Leben mittlerweile stark eingeschränkt, in Deutschland sagt Bundesverteidig Bei der Eindämmung des Coronavirus trifft Österreich eine neue Maßnahme: Bundeskanzler Kurz kündigt ein Versammlungsverbot an. Mit wenigen Ausnahmen. Alle Infos im Newsblog. Auch in Spanien und Frankreich ist das öffentliche Leben mittlerweile stark eingeschränkt, in Deutschland sagt Bundesverteidig 👓 Vollständige Meldung