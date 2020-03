Security Testing RT @marwanowitsch: In #Bayern sollen die Schüler ab heute über #Mebis, die Lernplattform „im Fall von längeren Beeinträchtigungen des Unter… vor 3 Stunden Cyber Security News RT @marwanowitsch: In #Bayern sollen die Schüler ab heute über #Mebis, die Lernplattform „im Fall von längeren Beeinträchtigungen des Unter… vor 3 Stunden Peter Marwan In #Bayern sollen die Schüler ab heute über #Mebis, die Lernplattform „im Fall von längeren Beeinträchtigungen des… https://t.co/GztKvHGAQV vor 3 Stunden