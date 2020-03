16.03.2020 ( vor 16 Stunden )



Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Nun sollen in ganz Deutschland viele Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Nun sollen in ganz Deutschland viele Geschäfte vorübergehend schließen. In den USA startet eine wichtige Phase für einen möglichen Impfstoff . In Deutschland beschließen immer mehr Bundesländer Beschränkungen des öffentlichen Lebens aufgrund der Coronavirus- 👓 Vollständige Meldung