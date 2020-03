Anja RT @aachenerzeitung: Mit immer drastischeren #Maßnahmen in der #Coronakrise will man erreichen, dass die Menschen in #NRW zu Hause bleiben.… vor 25 Minuten Aachener Nachrichten Mit immer drastischeren #Maßnahmen in der #Coronakrise will man erreichen, dass die Menschen in #NRW zu Hause bleib… https://t.co/KsIRskGiT5 vor 48 Minuten Aachener Zeitung Mit immer drastischeren #Maßnahmen in der #Coronakrise will man erreichen, dass die Menschen in #NRW zu Hause bleib… https://t.co/mp9iKJn82t vor 48 Minuten UnserPORTAL NRW: Weitere Einschränkungen wegen Coronakrise - UnserPortal-Portal GratisWegEU Infos News Kontakte,DE,AT,CH,ES https://t.co/WJK3DP8Hkp vor 1 Stunde Frank Griessmann Nun sind wir bei 13 Töten in NRW, bleiben Sie zuhause DÜSSELDORF. Viele weitere Einschränkungen im öffentlichen Le… https://t.co/ayCiZkPyZ0 vor 14 Stunden Kevin Hönicke RT @rbbinforadio: ⏰Das ist am Dienstagmorgen wichtig: weitere deutschlandweite Einschränkungen wegen #Coronakrise, keine Vorwahlen in #Ohio… vor 1 Tag