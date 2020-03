22.03.2020 ( vor 2 Stunden )

Die Polizei meldet vereinzelte Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung in Bayern . Generell seien die Menschen diszipliniert und würden sich an die Auflagen halten, ergaben Nachfragen bei den Polizeipräsidien am Sonntagmorgen. Bei den Verstößen handelte es sich um Einzelfälle. In Mitterteich (Landkre