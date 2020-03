22.03.2020 ( vor 2 Stunden )



im NRW-Landtag sorgen sich um die Sicherheit von Frauen, die in der Corona- SPD und Grüne im NRW-Landtag sorgen sich um die Sicherheit von Frauen, die in der Corona- Krise vermehrt Opfer häuslicher Gewalt werden könnten. Politikerinnen beider Fraktionen wollen das Thema am Donnerstag in den Landtag bringen. Nach Angaben der SPD sind zurzeit fast alle autonomen Frauenhäuser i 👓 Vollständige Meldung