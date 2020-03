Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 3 Tagen



Michael Wendler & Laura: So verhalten sie sich in der Corona-Krise 01:28 Die Proben von „Let’s Dance“ laufen unter erschwerten Bedingungen und Michael Wendlers Freundin Laura hat in ihrer Instagram-Story Einblicke in diese gegeben und zudem noch verraten, wie sich beiden während der Corona-Krise verhalten: Sie bleiben nämlich Zuhause! Alle Details gibt’s hier.