23.03.2020 ( vor 9 Stunden )



Köln (dpa) - Erfahrende Showsstars sitzen in ihren eigenen vier Wänden, haben kabellose Kopfhörer im Ohr und sprechen in ihre Laptops: Unterhaltungsfernsehen im Corona-Jahr 2020 kommt wie ein Video-Meeting im Köln (dpa) - Erfahrende Showsstars sitzen in ihren eigenen vier Wänden, haben kabellose Kopfhörer im Ohr und sprechen in ihre Laptops: Unterhaltungsfernsehen im Corona-Jahr 2020 kommt wie ein Video-Meeting im Büro daher. Die Premiere der RTL-"Quarantäne-WG" am Abend ist mit Thomas Gottschalk , Günthe 👓 Vollständige Meldung