27.03.2020 ( vor 3 Stunden )



und Gewerkschaft in der Chemie- und Pharmaindustrie betonen in der aktuellen Krise die Arbeitgeber und Gewerkschaft in der Chemie- und Pharmaindustrie betonen in der aktuellen Krise die Bedeutung ihrer Unternehmen. Die Branche sei systemrelevant, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI) und der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie 👓 Vollständige Meldung