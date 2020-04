Ingeborg Höverkamp Wenn Intensivbetten und Beatmungsgeräte nicht mehr dem Patientenansturm genügen: Die Triage. Wird es auch in Deutsc… https://t.co/SBO2myPlJ7 vor 22 Stunden Matthias RT @an_topnews: Wenn die Kapazitäten nicht reichen, um allen Patienten zu helfen, müssen die Ärzte entscheiden, wen sie zu retten versuchen… vor 3 Tagen Aachener Nachrichten Wenn die Kapazitäten nicht reichen, um allen Patienten zu helfen, müssen die Ärzte entscheiden, wen sie zu retten v… https://t.co/3eGvZgFsXd vor 3 Tagen Aachener Zeitung Wenn die Kapazitäten nicht reichen, um allen Patienten zu helfen, müssen die Ärzte entscheiden, wen sie zu retten v… https://t.co/uB2R2QNUe7 vor 3 Tagen Erich Kocina Entscheidung über Leben und Tod: Auch in Österreich laufen schon Vorbereitungen für den Fall, dass Ärzte entscheide… https://t.co/WNSjEggikF vor 3 Tagen Concerned Human Being Coronavirus und Triage: So entscheiden Ärzte, wer gerettet wird – und wer nicht https://t.co/CcNqV9FpxU via @TOnline_News vor 1 Woche