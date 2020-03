28.03.2020 ( vor 17 Stunden )



Es fing mit leichtem Husten an, doch die Symptome verschlimmerten sich dramatisch. In Paris ist eine 16-jährige an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Es fing mit leichtem Husten an, doch die Symptome verschlimmerten sich dramatisch. In Paris ist eine 16-jährige an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. 👓 Vollständige Meldung