29.03.2020 ( vor 3 Stunden )



Auch in Zeiten von Corona haben Menschen in Nordrhein-Westfalen mit der " Auch in Zeiten von Corona haben Menschen in Nordrhein-Westfalen mit der " Earth Hour " ein Zeichen für das Klima gesetzt: Sie schalteten am Samstagabend um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus. Auch viele öffentliche Gebäude wie der Dom und die Hohenzollernbrücke in Köln tauchten für eine Stunde in 👓 Vollständige Meldung