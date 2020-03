29.03.2020 ( vor 12 Stunden )

Bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) sind bislang rund 45 000 Anträge auf Soforthilfe in der Corona-Krise eingegangen. "So viele wie noch bei keinem Programm in der Geschichte unserer Bank", teilte der ILB-Vorstandsvorsitzende Tillmann Stenger am Sonntag auf Anfrage in Potsdam mit.