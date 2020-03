29.03.2020 ( vor 14 Stunden )



Die SPD hat in Bayerns zweitgrößter Stadt Nürnberg eine ihrer wichtigsten kommunalpolitischen Hochburgen verloren. SPD-Kandidat Thorsten Brehm räumte noch vor Ende der Auszählung seine Niederlage im Rennen um das Oberbürgermeisteramt ein. CSU-Bewerber Marcus König gewann damit am Sonntag die Stichwa