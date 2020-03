30.03.2020 ( vor 5 Stunden )

Eine Serie von Auto-Aufbrüchen beschäftigt die Kripo in Flensburg. Mehr als 60 parkende Wagen wurden am Wochenende im Stadtgebiet geplündert, wie die Polizeidirektion am Montag mitteilte. Die Hälfte davon im Stadtteil Sandberg. Dort sei meist die Beifahrerseitenscheibe eingeschlagen worden. Erbeutet